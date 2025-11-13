На проспекте Ленина в Самаре 12 ноября появился коммунальный гейзер

В Самаре на проспекте Ленина забил коммунальный гейзер. Инцидент произошел 12 ноября возле дома № 5. Очевидцы опубликовали видео с места в соцсетях, на нем видно, как фонтан воды бьет ввысь на несколько метров. Автор за кадром радуется, что в момент порыва был не на этом месте. Ситуацию прокомментировали в мэрии.