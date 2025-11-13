Ричмонд
На проспекте Ленина в Самаре 12 ноября появился коммунальный гейзер

В мэрии Самары прокомментировали порыв на проспекте Ленина.

Источник: скриншот видео тг-канала live_63

В Самаре на проспекте Ленина забил коммунальный гейзер. Инцидент произошел 12 ноября возле дома № 5. Очевидцы опубликовали видео с места в соцсетях, на нем видно, как фонтан воды бьет ввысь на несколько метров. Автор за кадром радуется, что в момент порыва был не на этом месте. Ситуацию прокомментировали в мэрии.

«На проспекте Ленина, 7 газовая компания проводила опрессовку трубопроводов», — сообщила «КП-Самара» пресс-служба городской администрации.

По данным властей, сейчас излива воды уже нет.

Напомним, что в прошлом году недалеко от этого места, на проспекте Ленина, 16 из-под земли забил мощный коммунальный гейзер. Тогда его временно закрыли ковшом экскаватора.