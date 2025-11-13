В Ингушетии задержали машину из кортежа, из которой велась стрельба

Напомним, в марте 2025 года во Владивостоке водитель автомобиля марки BMW выстрелил из окна своей машины, в результате чего было разбито боковое стекло проезжавшего мимо автомобиля Toyota. После вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).