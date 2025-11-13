В Ингушетии задержали машину из кортежа, из которой велась стрельба

Сотрудники ДПС в Ингушетии остановили машину марки BMW из свадебного кортежа, из которой велась стрельба, сообщило Главное управление МВД РФ по региону.
Инцидент произошёл в городе Карабулаке. Водитель транспортного средства, которое двигалось по дороге без регистрационных номеров, совершал опасные маневры.
Стрельбу из окон машины вёл пассажир. Полицейские при осмотре обнаружили предмет, похожий на оружие. Его владелец пояснил, что это якобы охолощенный пистолет. Устройство изъяли и отправили на экспертизу.
Автомобиль, в котором ехали участники инцидента, задержали и отправили на штрафную стоянку. Водителю выписали административные протоколы о тонировке (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ), отсутствии страховки (ч. 2 ст. 12.37) и управлении транспортным средством без номеров (ч. 2 ст. 12.2).
Пассажир машины привлечён к административной ответственности за стрельбу из оружия в неотведённых для этого местах (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ).
Напомним, в марте 2025 года во Владивостоке водитель автомобиля марки BMW выстрелил из окна своей машины, в результате чего было разбито боковое стекло проезжавшего мимо автомобиля Toyota. После вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).