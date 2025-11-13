В Уфе до конца года откроют новые школы и детские сады

В Министерстве просвещения Башкирии рассказали о планах по строительству новых школ и детских садов. Сообщается, что до конца этого года в республике планируется завершить возведение четырех объектов: школ, рассчитанных на 4705 мест, и детских садов для 160 детей. Новые образовательные учреждения строятся в уфимских микрорайонах Кузнецовский Затон и Затон-Восточный.
Также в ведомстве поделились графиком на последующие годы. Согласно ему, в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 8 школ, которые смогут принять 6360 учеников. На 2027 год намечен запуск еще 2 школ на 1535 мест и одного детского сада, рассчитанного на 260 детей. В числе новых объектов будет математический лицей-интернат с возможностью обучения 360 воспитанников, при котором также предусмотрено 250 мест для проживания.
Отмечается, что за последние шесть лет в Башкирии уже было построено 67 детских садов и 48 школ, причем 16 из этих школ были совмещены с дошкольными отделениями.
