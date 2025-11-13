Омбудсмен прокомментировала ситуацию с истязанием школьницы в Шелеховском районе

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала ситуацию с истязанием подростка. Напомним, в сеть выложили видео, снятое в Шелеховском районе. На записи школьница бьет мальчика по лицу, а другой парень держит его, не давая вырваться. Затем подростки повалили сверстников на землю и сели им на шею, прижимая лица к снегу.
По словам местных жителей, эта группа школьников уже не раз устраивала подобное. Одной из пострадавших, 13-летней девочке, сначала прижгли ноги утюгом, а на следующий день избили шнуром по лицу, чтобы она никому не рассказала.
— Подобные случаи требуют не только правовой оценки, но и серьезного изучения обстановки, сложившейся в образовательном учреждении, где обучались дети, и не заметить эти деяния было невозможно, — отметила Татьяна Афанасьева.
Полиция подтвердила, что знает о ситуации и установила всех участников — проводится проверка. Заведено уголовное дело об истязании. Омбудсмен взяла ход расследования на контроль, а также отметила, что пострадавшим детям оказывается вся необходимая помощь.
