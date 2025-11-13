Крупнейшая трагедия для Франции: 10 лет со дня самого жуткого теракта в Париже

— Мы услышали стрельбу, обернулись и увидели двоих молодых людей не старше 25 лет с автоматами. Одного я разглядел хорошо. Он был весь в черном и выглядел абсолютно спокойным. Один из них дал нам знак лечь на землю. Я еще сомневался, боевые ли у них патроны. Но тут они застрелили кого-то, и я все понял, — вспоминал один из зрителей концерта.