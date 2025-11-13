Крупнейшая трагедия для Франции: 10 лет со дня самого жуткого теракта в Париже

Ровно 10 лет назад, 13 ноября 2015 года, во Франции произошел крупнейший теракт в истории страны. Почти одновременно в разных частях Парижа боевики расстреляли людей в ресторанах и взяли в заложники посетителей концертного зала. Также взрывы прогремели возле стадиона, где проходил международный футбольный матч. В тот день погибли около 130 человек. «Вечерняя Москва» вспомнила эти жуткие события.
Стрельба и взрывы в Париже.
Первые террористические атаки произошли в Париже примерно в 21:00 по местному времени. Вооруженный автоматом боевик открыл огонь по посетителям ресторанов Le Petit Cambodge и Le Carillon, которые были очень популярны у местных жителей. По словам одного из очевидцев, стрельба не прекращалась на протяжении получаса. Газета Le Monde писала, что жертвами этого нападения стали 14 человек, десятки посетителей были ранены.
Почти одновременно с этим нападением в другой части Парижа прогремели три взрыва. Это произошло возле стадиона Stade de France, где в это время проходил товарищеский футбольный матч между командами Франции и Германии. На трибуне присутствовали президент Франции Франсуа Олланд, глава местного МИД Лоран Фабиус и министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Один из взрывов был настолько громким, что его услышали на стадионе. Этот момент попал в телевизионную трансляцию матча.
— Мы не придали никакого значения, потому что для футбола это обыденная история, когда что-то взрывается — петарды, шашки. Люди поначалу отреагировали аплодисментами… Потом люди начали массово получать сообщения от знакомых, родственников, им начали звонить. Все пошли к выходам, им захотелось поскорее домой. Но их не выпускали (в целях безопасности — прим. «ВМ»), — рассказывали в эфире Первого канала русскоговорящие болельщики, присутствовавшие на матче.
В результате этих взрывов никто не погиб, но ранения получили девять человек. Примерно через полчаса новая атака произошла в 11-м районе Парижа. Террорист-одиночка подъехал на машине к кафе La Belle Equipe и открыл стрельбу по посетителям, затем сел обратно в автомобиль и уехал. В результате погибли минимум 18 человек.
Около 22:22 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле концертного зала «Батаклан», где проходил концерт рок-группы The Eagles of the Death Metal. На нем присутствовало около 1,5 тысячи зрителей.
— Мы услышали стрельбу, обернулись и увидели двоих молодых людей не старше 25 лет с автоматами. Одного я разглядел хорошо. Он был весь в черном и выглядел абсолютно спокойным. Один из них дал нам знак лечь на землю. Я еще сомневался, боевые ли у них патроны. Но тут они застрелили кого-то, и я все понял, — вспоминал один из зрителей концерта.
Террористы беспорядочно стреляли по толпе. Зрители упали на землю и поползли к сцене, некоторым удалось добраться до выхода. Когда к месту происшествия прибыла полиция, более 100 человек все еще оставались в помещении. К 01:00 оперативники начали штурмовать концертный зал. Боевиков ликвидировали. К тому моменту они успели убить минимум 87 зрителей и сотрудников «Батаклана». Позднее полиция отчиталась о ликвидации всех участников теракта. Трое боевиков погибли, взорвав пояс шахида.
Кто ответственен за теракт.
Террористы были уроженцами Ближнего Востока. По словам очевидцев, во время налета на концертный зал преступники кричали, что мстят Франции за ее действия в Сирии: в то время Париж активно участвовал в военной операции против ИГИЛ*.
Кроме того, во время штурма, проводимого оперативниками, террористы выкрикивали фразу «Аллах акбар!», которую многие исламисты используют в качестве боевого клича. А уже после теракта в иностранных соцсетях стали появляться посты с тегом «Гори, Париж» на арабском языке.
На следующий день группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за серию налетов на Париж.
— Это вендетта за Сирию. Это «11 сентября» Франции, — говорилось в заявлении террористов.
Последствия трагедии в Париже.
События, произошедшие в Париже 13 ноября 2015 года, стали крупнейшим терактом в истории Франции с момента окончания Второй мировой войны.
Также это стало серьезнейшим налетом боевиков во всей Европе за последнее время. До этого теракт с таким количеством жертв произошел в Мадриде 11 марта 2004 года, когда при взрывах на вокзале и в электричках погибли 193 человека.
На следующий день после трагедии парижане собрались возле редакции еженедельного журнала Charlie Hebdo, где почти год назад тоже произошел теракт: 7 января 2015 года двое боевиков ворвались в здание и расстреляли 12 человек. Теперь же неравнодушные люди решили устроить молчаливый пикет в память о жертвах этих трагических событий. Президент Олланд отменил свой дипломатический визит в Турцию. А участники товарищеского матча между командами Англии и Франции, проходившего в Лондоне 17 ноября того же года, вышли на поле с траурными повязками.
Через три дня после теракта в Париже, 16 ноября, Франция нанесла мощный авиаудар по командному пункту и тренировочному лагерю ИГИЛ* в Сирии. В операции приняли участие 10 истребителей, сбросивших 20 бомб.
В 2016 году во Франции прошел чемпионат Европы по футболу. Отменять его не стали, но многие болельщики боялись посещать матчи, опасаясь повторения терактов.
В марте 2025 года исполнился ровно год со дня стрельбы и пожара в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек и стала крупнейшим терактом в Москве за последние 20 лет.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.