Минздрав: дети не пострадали при пожаре в больнице Саратова

При пожаре в саратовской инфекционной больнице пострадали семь взрослых пациентов, детей среди них нет. Об этом сообщили в министерстве здравохрания региона.
Возгорание произошло в четверг в 1:40 на втором этаже одного из корпусов медицинского учреждения. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
«Все ответственные службы, в том числе и персонал лечебного учреждения, сработали оперативно. Проведена эвакуация пациентов и персонала в соседние помещения», — уточнили в пресс-службе минздрава.
Пострадавшие получили незначительное отравление продуктами горения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, перевод в другие медучреждения не требуется. Все эвакуированные пациенты продолжают получать медицинскую помощь в другом корпусе больницы.
На месте работали 48 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
