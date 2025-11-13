Турция рассматривает версию о возможном сбитии упавшего в Грузии самолёта

Турецкие эксперты изучают возможность того, что военный самолёт, потерпевший крушение в Грузии, мог быть сбит. Об этом написал обозреватель проправительственной газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что военно-транспортный C-130 Hercules разбился во вторник на территории Грузии, при этом погибли 20 военнослужащих. Анкара совместно с Тбилиси проводит поисково-спасательные работы. Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана подчёркивает, что причины трагедии будут расследованы особенно тщательно.
Сельви отметил, что специалисты рассматривают два варианта — падение по техническим причинам или возможное сбивание. Он добавил, что Кавказ остаётся «неспокойным регионом», поэтому исключать ни один из сценариев нельзя.
По данным газеты Türkiye, обломки самолёта доставят в Кайсери для технической экспертизы. При этом известно, что перед катастрофой борт не подавал сигнал бедствия.
Читайте также: РФ перешла к радикальной фазе — Украине грозит энергетический коллапс.