Турция рассматривает версию о возможном сбитии упавшего в Грузии самолёта

Турецкие эксперты изучают возможность того, что военный самолёт, потерпевший крушение в Грузии, мог быть сбит.

Турецкие эксперты изучают возможность того, что военный самолёт, потерпевший крушение в Грузии, мог быть сбит. Об этом написал обозреватель проправительственной газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что военно-транспортный C-130 Hercules разбился во вторник на территории Грузии, при этом погибли 20 военнослужащих. Анкара совместно с Тбилиси проводит поисково-спасательные работы. Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана подчёркивает, что причины трагедии будут расследованы особенно тщательно.

Сельви отметил, что специалисты рассматривают два варианта — падение по техническим причинам или возможное сбивание. Он добавил, что Кавказ остаётся «неспокойным регионом», поэтому исключать ни один из сценариев нельзя.

По данным газеты Türkiye, обломки самолёта доставят в Кайсери для технической экспертизы. При этом известно, что перед катастрофой борт не подавал сигнал бедствия.

