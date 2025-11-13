В Воронеже столкнулись три грузовика, один человек попал в больницу

12 ноября около 14.55 на улице Грамши произошла массовая авария. По данным Госавтоинспекции, 39-летний водитель автомобиля «Ситрак» нарушил безопасную дистанцию до следовавшего в попутном направлении автомобиля «ГАЗ» под управлением 63-летнего местного жителя. В результате столкновения «ГАЗ» по инерции отбросило в двигавшийся в попутном направлении автомобиль «КамАЗ», которым управлял 41-летний воронежец.