В Воронеже столкнулись три грузовика, один человек попал в больницу

В массовом ДТП с грузовиками пострадал 63-летний воронежец.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

12 ноября около 14.55 на улице Грамши произошла массовая авария. По данным Госавтоинспекции, 39-летний водитель автомобиля «Ситрак» нарушил безопасную дистанцию до следовавшего в попутном направлении автомобиля «ГАЗ» под управлением 63-летнего местного жителя. В результате столкновения «ГАЗ» по инерции отбросило в двигавшийся в попутном направлении автомобиль «КамАЗ», которым управлял 41-летний воронежец.

В массовом столкновении пострадал водитель автомобиля «ГАЗ». Мужчину доставили в больницу. По факту ДТП организовали проверку.