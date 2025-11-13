В Башкирии пьяный водитель сбил двух 18-летних девушек и скрылся

По предварительным данным ГАИ РБ, вчера вечером неустановленный водитель за рулем BMW X5, двигаясь по проспекту Ленина, совершил наезд на двух 18-летних девушек, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Одну из пострадавших с многочисленными травмами доставили в больницу. Вторую пострадавшую после оказания медпомощи отпустили из больницы. Водителя иномарки задержали. Им оказался 30-летний житель Стерлитамака, он был пьян. Освидетельствование показало наличие 0,809 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Также мужчина лишен водительского удостоверения за пьяную езду в 2025 году. По решению суда ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев. Водителя автомобиля задержали за оставление места ДТП и доставили в подразделение полиции.
Ему грозит уголовная ответственность за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ему будет избрана мера пресечения.