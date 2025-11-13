Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пьяный водитель сбил двух 18-летних девушек и скрылся

Сотрудники госавтоинспекции Стерлитамака выясняют обстоятельства ДТП с пьяным водителем.

Источник: ГАИ РБ / телеграм

По предварительным данным ГАИ РБ, вчера вечером неустановленный водитель за рулем BMW X5, двигаясь по проспекту Ленина, совершил наезд на двух 18-летних девушек, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Одну из пострадавших с многочисленными травмами доставили в больницу. Вторую пострадавшую после оказания медпомощи отпустили из больницы. Водителя иномарки задержали. Им оказался 30-летний житель Стерлитамака, он был пьян. Освидетельствование показало наличие 0,809 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Также мужчина лишен водительского удостоверения за пьяную езду в 2025 году. По решению суда ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев. Водителя автомобиля задержали за оставление места ДТП и доставили в подразделение полиции.

Ему грозит уголовная ответственность за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ему будет избрана мера пресечения.