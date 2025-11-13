Жительница Владивостока получила срок за случайную находку на улице

Дело было рассмотрено в рамках части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере без цели распространения. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. И суд всё же признал гражданку виновной. Но вынес приговор — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.