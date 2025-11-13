Жительница Владивостока получила срок за случайную находку на улице

Во Владивостоке Первомайский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела. На скамье подсудимых оказалась местная жительница, а поводом для разбирательства послужила случайная находка на улице Интернациональная в районе дома № 57.
Суд выяснил, что женщина обнаружила на этом участке города три пакета с неизвестным содержимым. Подобрав находку, она тем самым незаконно приобрела запрещённое к обороту в России растительное вещество. Экспертиза подтвердила — внутри находился наркотик.
Дело было рассмотрено в рамках части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере без цели распространения. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. И суд всё же признал гражданку виновной. Но вынес приговор — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.