В Ташкентской области мужчина жестоко зарезал жену после 20 лет брака. Причиной трагедии стала ревность

Мужчине было 46 лет, его жене — 41. Как выяснилось в ходе следствия, последние годы супруг подозревал жену в отношениях с коллегой по работе. Женщина уверяла, что всё это — лишь деловое общение. Но постоянные ссоры, напряжённость в семье и ревность только нарастали.
В ночь трагедии мужчина немного выпил и, по его словам, смотрел телевизор, когда ему показалось, что возле дома кто-то ходит. Он разбудил жену и спросил, не её ли это любовник пришёл под окна. Раздражённая женщина резко ответила, что, если так будет продолжаться, она действительно найдёт себе другого.
Эта фраза стала спусковым крючком. Мужчина в ярости схватил нож, который лежал у него под подушкой, и нанёс супруге более десяти ножевых ранений. Женщина скончалась на месте, ещё до приезда скорой помощи.
На суде мужчина заявил, что всё произошло «как в тумане» и он не осознавал своих действий.
После совершённого преступления мужчина пришёл в комнату к своей матери и рассказал, что произошло. На заседании суда мать подсудимого заявила, что давно советовала сыну развестись, чтобы не мучить себя постоянной ревностью. Однако мужчина настаивал, что любит жену и хочет сохранить семью ради детей.
Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве. За убийство жены он получил 10 лет лишения свободы.