Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкентской области мужчина жестоко зарезал жену после 20 лет брака. Причиной трагедии стала ревность

Vaib.uz (Узбекистан. 13 ноября). Очередная семейная трагедия произошла в Ташкентской области. Мужчина, проживший с супругой более 20 лет, зарезал её после вспышки ревности. По его словам, он больше не мог выносить мысль о том, что жена встречается с другим мужчиной. В результате трагедии сиротами остались двое сыновей. Об этой истории рассказал Верховный суд.

Источник: Vaib.Uz

Мужчине было 46 лет, его жене — 41. Как выяснилось в ходе следствия, последние годы супруг подозревал жену в отношениях с коллегой по работе. Женщина уверяла, что всё это — лишь деловое общение. Но постоянные ссоры, напряжённость в семье и ревность только нарастали.

В ночь трагедии мужчина немного выпил и, по его словам, смотрел телевизор, когда ему показалось, что возле дома кто-то ходит. Он разбудил жену и спросил, не её ли это любовник пришёл под окна. Раздражённая женщина резко ответила, что, если так будет продолжаться, она действительно найдёт себе другого.

Эта фраза стала спусковым крючком. Мужчина в ярости схватил нож, который лежал у него под подушкой, и нанёс супруге более десяти ножевых ранений. Женщина скончалась на месте, ещё до приезда скорой помощи.

На суде мужчина заявил, что всё произошло «как в тумане» и он не осознавал своих действий.

После совершённого преступления мужчина пришёл в комнату к своей матери и рассказал, что произошло. На заседании суда мать подсудимого заявила, что давно советовала сыну развестись, чтобы не мучить себя постоянной ревностью. Однако мужчина настаивал, что любит жену и хочет сохранить семью ради детей.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве. За убийство жены он получил 10 лет лишения свободы.