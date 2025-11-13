В Ташкентской области мужчина жестоко зарезал жену после 20 лет брака. Причиной трагедии стала ревность

В ночь трагедии мужчина немного выпил и, по его словам, смотрел телевизор, когда ему показалось, что возле дома кто-то ходит. Он разбудил жену и спросил, не её ли это любовник пришёл под окна. Раздражённая женщина резко ответила, что, если так будет продолжаться, она действительно найдёт себе другого.