Обломки сгоревшего дома на ул. Нагорной в Самаре перекрыли проход к детсаду

По словам самарцев, из-за завала родителям с детьми приходится идти в учреждение в обход. Единственный путь — прямо по проезжей части, что небезопасно. Местные жители обратились к властям с просьбой решить проблему. Как пишет «Самарская газета», ситуацию прокомментировали в администрации Кировского района. Чиновники отметили, что она находится на контроле, опасный объект будет устранен.