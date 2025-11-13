Обломки сгоревшего дома на ул. Нагорной в Самаре перекрыли проход к детсаду

Жители Кировского района Самары пожаловались на сгоревший дом на улице Нагорной. После тушения пожара там образовался завал. Он перекрывает путь к детскому саду № 306. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
По словам самарцев, из-за завала родителям с детьми приходится идти в учреждение в обход. Единственный путь — прямо по проезжей части, что небезопасно. Местные жители обратились к властям с просьбой решить проблему. Как пишет «Самарская газета», ситуацию прокомментировали в администрации Кировского района. Чиновники отметили, что она находится на контроле, опасный объект будет устранен.
Напомним, пожар в здании на улице Нагорной, 207 в Самаре произошел ранним утром 10 ноября 2025 года. Горел расселенный двухэтажный дом. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Происшествие обошлось без пострадавших.