В Ялте силовики задержали заместителя мэры города

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Ялты.

Правоохранительные органы провели оперативные мероприятия в администрации Ялты, в результате которых был задержан заместитель мэра города. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

«Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям», — написала она, призвав доверять только проверенным данным.

Курлаева также отметила, что мэр Ялты находилась в это время на своем рабочем месте, а обстановка в администрации была штатная, без коллапса.

Ранее мы писали, что защита бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека обжаловали решение суда о заключении его под стражу. Как рассказал адвокат Алексей Анохин, представляющий интересы одной из фигуранток дела, кассационная жалоба Руслана Бальбека уже подана.