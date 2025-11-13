В Иркутской области завели дело о халатности при расселении из аварийного жилья

В Иркутской области заведено уголовное дело о халатности при переселении людей из ветхого жилья. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СУ СКР региона.
— По программе до сентября 2025 года необходимо было расселить 35 тысяч квадратных метров аварийных домов, где жили 1689 человек. Однако администрация Зиминского городского округа не предприняла для этого необходимых шагов. В итоге более 1090 человек до сих пор не получили новые квартиры или денежную компенсацию за изъятое жилье, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.
Прокуратура провела проверку и передала материалы в Следственный комитет. Теперь заведено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи изучают документы и проводят необходимые действия, чтобы установить виновных. Надзор за расследованием продолжается.
