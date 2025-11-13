В Иркутской области завели дело о халатности при расселении из аварийного жилья

— По программе до сентября 2025 года необходимо было расселить 35 тысяч квадратных метров аварийных домов, где жили 1689 человек. Однако администрация Зиминского городского округа не предприняла для этого необходимых шагов. В итоге более 1090 человек до сих пор не получили новые квартиры или денежную компенсацию за изъятое жилье, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.