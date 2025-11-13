«Тело отнес на пустырь и замаскировал сухой травой». Милиция раскрыла подробности убийства 9-летней девочки в Беларуси

Милиция раскрыла подробности убийства 9-летней девочки, совершенного более тридцати лет назад.
Трагедия произошла в одном из райцентров Гомельской области в ноябре 1991 года. На пустыре был обнаружен труп девятилетней девочки, однако найти убийцу так и не удалось. Следствие не прекращалось все эти годы, и сотрудники органов внутренних дел смогли раскрыть тяжкое преступление прошлых лет, благодаря современным технологиям.
Не так давно сыщики и судмедэксперты получили доказательства, что к убийству малолетней школьницы более 30 лет назад был причастен ее брат. На тот момент мальчику было 11 лет. Сегодня это 45-летний мужчина, неоднократно судимый за кражи.
Подозреваемый в убийстве признался, что это, действительно он в ноябре 1991 года убил свою сестру. Фигурант сказал, что за несколько дней до трагедии, он украл с территории школы велосипед. Сестра видела, что брат оказался вором, и пригрозила, что обо всем расскажет отцу.
Когда брат и сестра возвращались домой из школы после уроков, он повалил девочку на землю и задушил. А затем спрятал тело на пустыре и замаскировал сухой травой.
Ранее «КП» писала, как братья из семьи СОП жестоко убили учительницу в Черикове: «Нанесли ножами, руками и ногами не менее 155 травм».
Кроме того, в Беларуси продолжаются поиски пропавшего 14-летнего подростка под Березино — последние новости: «Милиция отрабатывает криминальные версии, водолазы обследуют реку».