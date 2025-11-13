«Тело отнес на пустырь и замаскировал сухой травой». Милиция раскрыла подробности убийства 9-летней девочки в Беларуси

Подозреваемый в убийстве признался, что это, действительно он в ноябре 1991 года убил свою сестру. Фигурант сказал, что за несколько дней до трагедии, он украл с территории школы велосипед. Сестра видела, что брат оказался вором, и пригрозила, что обо всем расскажет отцу.