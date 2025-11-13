В Петербурге женщину задержали за оправдание убийства военкора Татарского

Ричмонд
Петербурженку задержали за оправдание теракта против военкора Татарского.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Петербурженку задержали за оправдание в соцсетях в 2023 году теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Силовики нагрянули с обыском в квартиру в Московском районе Санкт-Петербурга, где живет безработная уроженка Петрозаводска 1989 года рождения. Поводом для проведения следственных мероприятий стало возбужденное в ее отношении уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 “Публичное оправдание терроризма”, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в апреле 2023 года женщина в социальных сетях восхваляла совершенный Дарьей Треповой* (внесена в перечень террористов и экстремистов) террористический акт, в результате которого в кафе на Университетской набережной погиб военкор Татарский и более 40 человек получили ранения и увечья различной степени тяжести.

«В настоящее время задержанной предъявлено обвинение в вышеуказанном преступлении. Также правоохранители проверяют данные о ее причастности к другим преступлениям террористического характера», — отметил источник.

В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в силу.

Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов.