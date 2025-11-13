Ричмонд
Подростку — 6,5 лет воспитательной колонии, взрослым — 9,5 и 11 лет тюрьмы: в Самаре суд рассматривает дело о нападении на депутата Матвеева

В Самаре обвиняемым в нападении на депутата Матвеева запросили до 11 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Промышленном суде Самары рассматривают дело о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Напомним, что летом 2024 года народный избранник пытался разнять драку в Самаре, но в итоге сам получил камнем по голове.

Обвиняемыми по делу проходят трое: совершеннолетние уроженцы соседних республик, а также 16-летний подросток, местный житель. Одного из нападавших задержали сразу, двух других — чуть позже. Изначально было заведено уголовное дело о хулиганстве, но по поручению председателя СК Александра Бастрыкина, его переквалифицировали в покушение на убийство.

Дело дошло до суда летом 2025 года. Сейчас проходят прения сторон. Гособвинитель запросил для несовершеннолетнего нападавшего 6,5 лет воспитательной колонии, а для его взрослых подельников — 9,5 и 11 лет колонии строгого режима, пишет ТАСС. 28 ноября в суде выступит сторона защиты.