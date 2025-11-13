Волгоградец нанес сестре 47 ударов ножом родной сестре

В Волгограде расследуют жестокое убийство, произошедшее в Кировском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. В одном из частных домов на улице Войкова нашли тело женщины со следами насильственной смерти. Прибывшие на место эксперты насчитали на теле погибшей множество ножевых ранений.
Как сообщили следователи, по факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Убийство». Главным подозреваемым стал родной брат погибшей. По предварительной информации, трагедия разыгралась на фоне обычного бытового конфликта. В ходе ссоры между родственниками мужчина потерял контроль над собой, схватил нож и набросился на сестру. Следователи установили, что он нанес ей не менее 47 ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте еще до приезда медиков.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса он полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Сейчас правоохранители продолжают комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление всех доказательств по этому делу.