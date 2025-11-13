Волгоградец нанес сестре 47 ударов ножом родной сестре

Как сообщили следователи, по факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Убийство». Главным подозреваемым стал родной брат погибшей. По предварительной информации, трагедия разыгралась на фоне обычного бытового конфликта. В ходе ссоры между родственниками мужчина потерял контроль над собой, схватил нож и набросился на сестру. Следователи установили, что он нанес ей не менее 47 ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте еще до приезда медиков.