Адвокат из Приморья получил срок за попытку отстоять участок под автодилерский центр

Установлено, что в июне 2024 года он, используя свой статус адвоката, убедил предпринимателя передать более 12 млн рублей за «решение вопроса» по гражданскому делу о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка площадью 70 тысяч квадратных метров в посёлке Соловей-Ключ Надеждинского района. На этой территории бизнесмен планировал построить автомобильный дилерский центр.