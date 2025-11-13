Адвокат из Приморья получил срок за попытку отстоять участок под автодилерский центр

Адвокат из Владивостока осуждён за посредничество во взятке при попытке повлиять на исход земельного спора, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Он признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Установлено, что в июне 2024 года он, используя свой статус адвоката, убедил предпринимателя передать более 12 млн рублей за «решение вопроса» по гражданскому делу о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка площадью 70 тысяч квадратных метров в посёлке Соловей-Ключ Надеждинского района. На этой территории бизнесмен планировал построить автомобильный дилерский центр.
Передача денег состоялась в июле 2024 года в рамках оперативно-разыскного мероприятия — часть средств была заменена муляжом. Сразу после получения денег фигурант был задержан. В ходе расследования он был лишён адвокатского статуса.
«С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Советского района Владивостока, судом виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки — почти 28 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отдельное уголовное дело выделено в отношении другого участника схемы. Ранее суд уже удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительной сделки с сельхозземлями под СНТ «Серебрянка-2», где также планировалось открыть авторынок. Исполнение этого решения находится на контроле.
Напомним, что речь идёт об участке в 7 га. По оценке прокуратуры, эту землю экс-глава Надеждинского района Рустям Абушаев в 2020 году предоставил гражданину незаконно, без аукциона.