В Уфе водитель попытался решить вопрос с ГАИ за 200 рублей

Сотрудник ДПС в Уфе отказался от 200 рублей и задержал водителя.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Уфы обвиняют во взяточничестве. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Как пояснили в ведомстве, инспектор ГАИ остановил автомобиль «ВАЗ-2107» за то, что водитель был без ремня безопасности. Испугавшись возможного штрафа, мужчина решил избежать наказания, предложив сотруднику денежное вознаграждение.

Несмотря на несколько предупреждений об уголовной ответственности за дачу взятки, нарушитель проигнорировал это и оставил 200 рублей в салоне служебной машины, положив купюры между сиденьями около рычага КПП.

Сотрудники дорожно-патрульной службы немедленно вызвали на место следственно-оперативную группу. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего и проведения доследственной проверки. Теперь, помимо штрафа за нарушение ПДД, мужчине может грозить уголовное преследование за попытку дачи взятки.

