«Привет, это ты на фото?»: после сообщения от знакомого сибирячка осталась должна кредиторам

Жительница Боханского района стала жертвой мошенников, которые оформили на ее имя микрозаймы на 28 тысяч рублей. Все началось с сообщения от знакомого в мессенджере с текстом «Привет, это ты на фото?». Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, в письме было несколько файлов, замаскированных под фотографии.