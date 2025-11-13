Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Привет, это ты на фото?»: после сообщения от знакомого сибирячка осталась должна кредиторам

В Боханском районе мошенники оформили займы на женщину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Боханского района стала жертвой мошенников, которые оформили на ее имя микрозаймы на 28 тысяч рублей. Все началось с сообщения от знакомого в мессенджере с текстом «Привет, это ты на фото?». Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, в письме было несколько файлов, замаскированных под фотографии.

Женщина скачала вложения на телефон, но вместо снимков это оказались вредоносные программы. В тот же день она получила уведомления от банка о подтверждении операций. Связавшись со службой поддержки, она услышала, что средства в безопасности.

Однако преступники уже получили доступ к ее личным данным. Спустя три недели пострадавшей начали звонить из микрофинансовых организаций с требованиями вернуть долги. Позже с ней связался участковый, сообщив о заявлении от МФО о неуплате кредита.

— Пришло сообщение от знакомого с просьбой посмотреть фото. Я поверила, но вместо снимков открылись какие-то файлы. Позже из банка позвонили, чтобы я подтвердила перевод. Специалисты меня успокоили, сказав, что деньги в безопасности. А через несколько недели начались звонки из МФО, — рассказала сама пострадавшая.

Только после обращения в полицию выяснилось, что она стала жертвой мошенников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области расследуют хищение электроэнергии для майнинга криптовалют.