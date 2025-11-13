Самарский фитнес-тренер устроил в гараже весёлую плантацию

Сотрудники МВД незамедлительно решили наведаться к плантатору. В подвале гаража они застали высокотехнологичное и современное аграрное производство. Освещение, вентиляция, полив, удобрения. Всё здесь было. И урожай тоже восхищал. Из-под искусственного свет на свет божий были извлечены 18 вёдер с кустами каннабиса и части растений, развешенные для сушки и хранившиеся в пакете. Изъятое потянуло на 900 граммов чистого веса марихуаны.