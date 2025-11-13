Самарский фитнес-тренер устроил в гараже весёлую плантацию

Фитнес-инструктор из Самары под подпиской дожидается сурового приговора по уголовной статье за хранение марихуаны в крупном размере.
Справедливости ради стоит отметить, что 42-летний мужчина «траву» не просто хранил, но и сам выращивал. «Весёлую ферму» организовал в своём гараже, расположенном в Волжском районе. Видимо, кто-то про это узнал и решил сообщить куда следует.
Сотрудники МВД незамедлительно решили наведаться к плантатору. В подвале гаража они застали высокотехнологичное и современное аграрное производство. Освещение, вентиляция, полив, удобрения. Всё здесь было. И урожай тоже восхищал. Из-под искусственного свет на свет божий были извлечены 18 вёдер с кустами каннабиса и части растений, развешенные для сушки и хранившиеся в пакете. Изъятое потянуло на 900 граммов чистого веса марихуаны.
Пропагандировавший ЗОЖ на работе, но не соблюдавший его в личной жизни инструктор пояснил, что всё это он культивировал исключительно для личного пользования и весёлого времяпрепровождения.
«Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Самары для рассмотрения по существу. Приговора суда фигурант дожидается, находясь под подпиской о невыезде», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
