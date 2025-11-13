Удостоверила три договора дарения от имени умершего человека: нотариуса из Самары осудили за мошенничество и подделку документов

В Самаре вынесли приговор Нотариусу Лобановой, которую обвиняли в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и подделке документов. О подробностях этого дела рассказали в ФСБ Самарской области. В январе 2023 года женщина нотариально заверила три договора дарения недвижимости, точно зная, что ее владелец умер.
«Впоследствии она направила документы для регистрации права собственности на третье лицо», — прокомментировала пресс-служба регионального ФСБ.
Также нотариус удостоверила доверенность от имени умершего, чтобы посторонние люди могли распоряжаться деньгами на его счете. Женщину признали виновной и приговорили к четырем годам и пяти месяцам колонии общего режима. Также ей запретили заниматься нотариальной деятельность на 2,5 года.