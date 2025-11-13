Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке

«На территории частного дома была обнаружена хозяйственная постройка, внутри которой находилась морозильная камера. В ней оперативники обнаружили коробку, заклеенную прозрачной лентой. При вскрытии внутри оказался бумажный пакет с 13 патронами», — рассказали правоохранители.
45-летний владелец домовладения пояснил, что боеприпасы ему в 2023 году подарил его друг и подозреваемый спрятал их в хозпостройке. Все изъятые оперативниками боеприпасы были направлены на баллистическую экспертизу.
Согласно заключению эксперта, изъятые 13 патронов калибра 5,45×39 мм являются патронами военного образца, предназначенными для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия. Установлено, что патроны изготовлены промышленным способом и пригодны для стрельбы, рассказали в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проинформировали правоохранители.
МВД по Республике Крым напоминает гражданам об ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Любые боеприпасы представляют опасность и подлежат обязательной сдаче в ближайший отдел полиции, подчеркнули в ведомстве.