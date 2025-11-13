Жители Кстова остались без газа из-за аварии

Жители Кстова пожаловались на отсутствие газа. Проблему они заметили поздно вечером 12 ноября, об этом сообщили очевидцы.
С такой проблемой столкнулись не только жители Кстова, но и близлежащих населенных пунктов, в том числе жители Новоликеево, Безводного и других поселков.
По информации телеграм-канала «Мой Нижний Новгород» в Кстовском округе произошла авария. В связи с этим жителям рекомендуют отключить газовые приборы в частных домах.
Редакция «КП-Нижний Новгород» направила запрос в администрацию города, чтобы выяснить подробности произошедшего.