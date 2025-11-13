Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Кстова остались без газа из-за аварии

Местные жители пожаловались на проблему вечером 12 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Жители Кстова пожаловались на отсутствие газа. Проблему они заметили поздно вечером 12 ноября, об этом сообщили очевидцы.

С такой проблемой столкнулись не только жители Кстова, но и близлежащих населенных пунктов, в том числе жители Новоликеево, Безводного и других поселков.

По информации телеграм-канала «Мой Нижний Новгород» в Кстовском округе произошла авария. В связи с этим жителям рекомендуют отключить газовые приборы в частных домах.

Редакция «КП-Нижний Новгород» направила запрос в администрацию города, чтобы выяснить подробности произошедшего.