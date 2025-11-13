Ричмонд
В Сочи разоблачили хищение 43 миллионов из бюджета на коммунальные сети

В Сочи похитили бюджетные средства, выделенные на строительство коммунальных систем.

Источник: Комсомольская правда

43 миллиона рублей, выделенные на модернизацию коммунальных сетей, оказались украдены, но благодаря прокуратуре средства удалось вернуть. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа Краснодарского края.

В ходе проверки исполнения бюджетного законодательства при реализации национальных проектов в Сочи, прокуратура Краснодарского края выявила факт хищения 43 миллионов рублей. Деньги, предназначавшиеся для строительства систем водоснабжения и водоотведения, незаконно вывели руководители двух коммерческих организаций. Это произошло в период с января по февраль 2025 года.

«Руководители коммерческих организаций осуществляли незаконный вывод денежных средств, оставляя себе вознаграждение в размере 10%», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

При этом, благодаря оперативным мерам, принятым прокуратурой города Сочи, удалось добиться полного возмещения ущерба. Похищенные средства уже поступили обратно в бюджет муниципального образования.