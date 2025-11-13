В Сочи разоблачили хищение 43 миллионов из бюджета на коммунальные сети

В ходе проверки исполнения бюджетного законодательства при реализации национальных проектов в Сочи, прокуратура Краснодарского края выявила факт хищения 43 миллионов рублей. Деньги, предназначавшиеся для строительства систем водоснабжения и водоотведения, незаконно вывели руководители двух коммерческих организаций. Это произошло в период с января по февраль 2025 года.