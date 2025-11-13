Губернатор прокомментировал ситуацию с избиением подростков в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал случай жестокого избиения подростков в регионе. Напомним, в соцсетях появилось видео, где группа школьников избивает сверстников. Одной из пострадавших стала 13-летняя девочка — на ее ногах ожоги от утюга, по телу синяки. КП-Иркутск удалось поговорить с родителями пострадавших.
В это время глава региона напомнил, что это уже второй резонансный случай с подростками в регионе за последний месяц. В октябре были убиты школьница и 23-летняя девушка. Главным подозреваемым по делу проходит 14-летний парень. Тогда власти поручали усилить работу с молодежью.
— Пока видим, что работа проведена не в полном объеме. Работа с детьми на любом уровне требует от нас особой ответственности, — отметил губернатор.
Он поручил министерству образования направить в район специалистов профильных центров. Также после завершения следствия в районе пройдет выездное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних. Губернатор подчеркнул необходимость создания системы оперативного реагирования на все случаи жестокого обращения с детьми в регионе.
Сейчас СК завел уголовное дело по статье об истязании, уже допрошены 14-летний школьник и 17-летний студент, их задержали.
