Губернатор прокомментировал ситуацию с избиением подростков в Иркутской области

В это время глава региона напомнил, что это уже второй резонансный случай с подростками в регионе за последний месяц. В октябре были убиты школьница и 23-летняя девушка. Главным подозреваемым по делу проходит 14-летний парень. Тогда власти поручали усилить работу с молодежью.