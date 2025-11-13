Ричмонд
Два человека погибли в столкновении «Нивы» и «ГАЗели» под Волгоградом

Смертельная авария случилась вечером 12 ноября на трассе в Руднянском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области произошла трагическая авария, унесшая жизни двух человек. Инцидент случился в субботу, 12 ноября, в Руднянском районе. По предварительным данным, около 17:00 на втором километре региональной автодороги «Громки — Старая Кондаль — Орехово» произошло жесткое столкновение двух автомобилей: внедорожника «Нива» и грузопассажирской «ГАЗели», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Удар был такой силы, что водитель и пассажир, находившиеся в «Ниве», получили травмы, несовместимые с жизнью. К сожалению, они скончались на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Полицейским предстоит детально изучить все обстоятельства случившегося и установить точные причины, которые привели к этой страшной трагедии.