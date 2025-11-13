В Башкирии пьяный водитель сбил двух девушек и скрылся с места ДТП

В Стерлитамаке две девушке оказались под колесами иномарки. Подробности серьезного ДТП рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.
По предварительной информации, вечером в среду, 12 ноября, автомобиль «BMW X5» сбил 18-летних девушек, переходивших проспект Ленина по пешеходному переходу. После этого водитель скрылся. Одна из пострадавших получила множественные травмы и была госпитализирована. Второй девушке медицинскую помощь оказали на месте, и в больнице она не осталась.
Вскоре автомобилиста задержали. Им оказался 30-летний местный житель. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он был пьян: в его выдохе обнаружили 0,809 мг алкоголя.
Выяснилось, что в 2025 году мужчину уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Суд запретил ему садиться за руль на полтора года. Теперь его задержали за оставление места аварии и доставили в полицию.
Сейчас мужчине предъявлено обвинение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
