На Кубани директор колледжа и ее заместитель получили взятки на 855 тысяч рублей

На Кубани директора колледжа и ее заместителя обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Все произошло в Ейске. 58-летняя директор колледжа и ее заместитель обложили данью подчиненных. По версии следствия, в январе 2025 года они договорились получать взятки от сотрудников за дальнейшее покровительство на работе. Для этого они дали указание главному и ведущему бухгалтерам, которые не знали о преступных намерениях руководства, начислять дополнительные премии работникам. Затем эти деньги директор и ее заместитель забирали себе.
«Сотрудники согласилась, так как находились в служебной зависимости от обвиняемых и опасались увольнения. В период с февраля по октябрь фигуранты незаконно получили денежные средства в размере 855 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Вскоре правоохранители пресекли преступную схему. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ.
Директор колледжа находится в заключении под стражей. Во время обыска в доме одной из обвиняемых изъяты более 200 тысяч рублей. Для обеспечительных мер арестовано ее движимое имущество.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.