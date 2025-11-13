Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани директор колледжа и ее заместитель получили взятки на 855 тысяч рублей

В Ейске директора колледжа и ее заместителя обвиняют в получении взяток.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани директора колледжа и ее заместителя обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Все произошло в Ейске. 58-летняя директор колледжа и ее заместитель обложили данью подчиненных. По версии следствия, в январе 2025 года они договорились получать взятки от сотрудников за дальнейшее покровительство на работе. Для этого они дали указание главному и ведущему бухгалтерам, которые не знали о преступных намерениях руководства, начислять дополнительные премии работникам. Затем эти деньги директор и ее заместитель забирали себе.

«Сотрудники согласилась, так как находились в служебной зависимости от обвиняемых и опасались увольнения. В период с февраля по октябрь фигуранты незаконно получили денежные средства в размере 855 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Вскоре правоохранители пресекли преступную схему. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ.

Директор колледжа находится в заключении под стражей. Во время обыска в доме одной из обвиняемых изъяты более 200 тысяч рублей. Для обеспечительных мер арестовано ее движимое имущество.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.