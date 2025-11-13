На Кубани директор колледжа и ее заместитель получили взятки на 855 тысяч рублей

Все произошло в Ейске. 58-летняя директор колледжа и ее заместитель обложили данью подчиненных. По версии следствия, в январе 2025 года они договорились получать взятки от сотрудников за дальнейшее покровительство на работе. Для этого они дали указание главному и ведущему бухгалтерам, которые не знали о преступных намерениях руководства, начислять дополнительные премии работникам. Затем эти деньги директор и ее заместитель забирали себе.