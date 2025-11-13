В омском селе пенсионерка убила подругу из-за полбутылки водки

Как рассказали в ведомстве, вечером 8 ноября две подруги, 65-ти и 56-ти лет, вместе выпивали. Когда на столе осталось всего полбутылки водки, та что постарше вышла покурить и строго настрого наказала собутыльнице не допивать остатки без нее.