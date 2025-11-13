Ричмонд
В омском селе пенсионерка убила подругу из-за полбутылки водки

Та допила спиртное в ее отсутствие.

Источник: Комсомольская правда

65-летняя жительница села Тамбовка Саргатского района подозревается в причинении смерти подруге. Расследование ведет СУ СКР по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, вечером 8 ноября две подруги, 65-ти и 56-ти лет, вместе выпивали. Когда на столе осталось всего полбутылки водки, та что постарше вышла покурить и строго настрого наказала собутыльнице не допивать остатки без нее.

Соблазн оказался велик, и когда курильщица вернулась, бутылка была уже пуста. Обиженная женщина схватилась за полено и нанесла подруге несколько ударов по голове. От полученных травм ее 56-летняя собутыльница скончалась.

Подозреваемая задержана, ей вменяют нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.