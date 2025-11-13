Бывший ректор НГАТУ Игорь Воротников останется в СИЗО до 13 декабря

Как писал «Ъ-Приволжье», Игоря Воротникова задержали и арестовали в январе 2025 года. В феврале на него завели второе дело — по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Следствие полагает, что иностранцев зачисляли на бюджетные места без обязательных экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России. После этого мигранты фиктивно трудоустраивались на территории региона.