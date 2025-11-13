Дышал пылью 34 года: металлург отсудил у завода 250 тысяч рублей за вред здоровью

34 года мужчина трудился на одном из металлургических предприятий региона. Работал все время во вредных и опасных условиях: был контролером, электрогазосварщиком, слесарем-ремонтником. Постепенно постоянное воздействие пыли с содержанием двуокиси кремния, канцерогенов и промышленных аэрозолей привело к профессиональному заболеванию — силикозу.
В результате экспертизы ему установили частичную утрату трудоспособности. Мужчина обратился в суд с иском к предприятию о компенсации морального вреда. Добиться справедливости рабочему помог правовой центр, созданный Челябинской областной организацией Горно-металлургического Профсоюза России.
Суд признал вину работодателя и постановил взыскать в пользу металлурга 250 тысяч рублей.