Дышал пылью 34 года: металлург отсудил у завода 250 тысяч рублей за вред здоровью

34 года мужчина трудился на одном из металлургических предприятий региона. Работал все время во вредных и опасных условиях: был контролером, электрогазосварщиком, слесарем-ремонтником. Постепенно постоянное воздействие пыли с содержанием двуокиси кремния, канцерогенов и промышленных аэрозолей привело к профессиональному заболеванию — силикозу.