Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дышал пылью 34 года: металлург отсудил у завода 250 тысяч рублей за вред здоровью

Металлург из Челябинской области отсудил у завода 250 тысяч за вред здоровью.

Источник: Комсомольская правда

34 года мужчина трудился на одном из металлургических предприятий региона. Работал все время во вредных и опасных условиях: был контролером, электрогазосварщиком, слесарем-ремонтником. Постепенно постоянное воздействие пыли с содержанием двуокиси кремния, канцерогенов и промышленных аэрозолей привело к профессиональному заболеванию — силикозу.

В результате экспертизы ему установили частичную утрату трудоспособности. Мужчина обратился в суд с иском к предприятию о компенсации морального вреда. Добиться справедливости рабочему помог правовой центр, созданный Челябинской областной организацией Горно-металлургического Профсоюза России.

Суд признал вину работодателя и постановил взыскать в пользу металлурга 250 тысяч рублей.