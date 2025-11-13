Жительница Самары незаконно получала выплаты за умершего ребенка

Обман раскрылся, и лже-многодетная мать возместила часть ущерба. Но ее все равно признали виновной в мошенничестве и приговорили к штрафу 150 тысяч рублей. Должнице запретили выезд из страны. Также приставы предупредили ее, что наказание может быть изменено на более суровое, если она не оплатит штраф. Женщина не стала испытывать судьбу и погасила долг.