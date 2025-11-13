Жительница Самары незаконно получала выплаты за умершего ребенка

В Самаре женщина получала выплаты как многодетная мать, хотя таковой и не являлась. Когда она подавала документы, то не сообщила, что ее новорожденная дочь умерла. И получала деньги на троих детей, хотя фактически их было двое.
«Она незаконно получила от государства 540 тысяч рублей», — прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.
Обман раскрылся, и лже-многодетная мать возместила часть ущерба. Но ее все равно признали виновной в мошенничестве и приговорили к штрафу 150 тысяч рублей. Должнице запретили выезд из страны. Также приставы предупредили ее, что наказание может быть изменено на более суровое, если она не оплатит штраф. Женщина не стала испытывать судьбу и погасила долг.