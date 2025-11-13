Суд Екатеринбурга продлил арест совладельцу «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву

Именно с этого задержания начался громкий процесс по иску Генпрокуратуры. Ведомство пытается национализировать активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Следствие полагает, что миллиардеры незаконно установили контроль над энергетическим комплексом Уральского федерального округа и рядом предприятий в сфере ЖКХ.