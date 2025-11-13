Суд Екатеринбурга продлил арест совладельцу «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву

12 ноября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения миллиардеру и совладельцу «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву. Он останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года. Напомним, что его вместе с председателем совета директоров Корпорации СТС Татьяной Черных задержали 23 сентября.
— Органами предварительного расследования Бобров обвиняется в мошенничестве и проходит обвиняемым по тому же уголовному делу, что и Татьяна Черных, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Именно с этого задержания начался громкий процесс по иску Генпрокуратуры. Ведомство пытается национализировать активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Следствие полагает, что миллиардеры незаконно установили контроль над энергетическим комплексом Уральского федерального округа и рядом предприятий в сфере ЖКХ.
Первый иск суд удовлетворил в полном объеме еще в октябре, теперь «Облкоммунэнерго» находится в собственности государства. 11 ноября в Екатеринбурге начался новый процесс по национализации компаний.
24 сентября суд уже избирал меру пресечения Алексею Боброву. Его вместе с Татьяной Черных и экс-директором «Объединенной теплоснабжающей компании» Антоном Боликовым взяли под стражу до 15 ноября.
Помимо Боброва 12 ноября продлили меру пресечения и Татьяне Черных, она также останется в СИЗО до 15 февраля 2025 года.