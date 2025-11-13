В Иркутской области задержали двух подростков по делу об истязании школьницы

В Иркутской области задержали двух несовершеннолетних по уголовному делу об избиении 13-летней школьницы. Напомним, в социальных сетях появились шокирующие кадры жестокого обращения группы подростков со сверстниками. Одной из пострадавших прижгли ноги утюгом. КП-Иркутск удалось поговорить с родителями жертв и выяснить жуткие подробности.