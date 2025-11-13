В Иркутской области задержали двух подростков по делу об истязании школьницы

В Иркутской области задержали двух несовершеннолетних по уголовному делу об избиении 13-летней школьницы. Напомним, в социальных сетях появились шокирующие кадры жестокого обращения группы подростков со сверстниками. Одной из пострадавших прижгли ноги утюгом. КП-Иркутск удалось поговорить с родителями жертв и выяснить жуткие подробности.
— Установлены личности всех причастных к преступлению. 17-летний студент и 14-летний школьник задержаны в установленном законом порядке. Допросы проходят с участием законных представителей и педагога-психолога, — сообщили в СУ СКР региона.
Расследование уголовного дела по статье «Истязание» продолжается. Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин взял расследование на особый контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье завели дело о покушении на убийство 14-летнего школьника.