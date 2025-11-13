Ричмонд
У свердловчанина изъяли золото, палладий и драгоценности на крупную сумму

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изъял в пользу государства драгоценные металлы и камни на сумму более 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Проверка, проведенная природоохранной прокуратурой совместно с УФСБ России по Свердловской области, выявила, что житель Артемовского незаконно хранит золото, серебро и палладий общей массой свыше 300 граммов и стоимостью не менее 492 тыс. рублей.

Кроме того, у него были обнаружены драгоценные, полудрагоценные камни и органо-минеральные образования общей массой более 1,5 тыс. карат, оцененные в 26 тыс. рублей. В связи с установленными нарушениями природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием конфисковать эти ценности в собственность Российской Федерации. Суд удовлетворил это требование.