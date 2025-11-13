Ричмонд
Поселок Камень в Прикамье ликвидируют до конца 2025 года

Жителям предложили срочно вывезти всё ценное имущество из своих домов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Пермского края объявили о полной ликвидации поселка Камень в Александровском округе до конца 2025 года. Жителям предложили срочно вывезти всё ценное имущество из своих домов, так как все строения будут демонтированы. После указанного срока оставшееся имущество утилизируют вместе с домами.

— Все жители были переселены по программе для труднодоступных населённых пунктов. Теперь местные власти за свой счёт должны ликвидировать оставшиеся дома и направить документы для официального упразднения посёлка. Каждый бывший собственник получил компенсацию за квадратные метры своего жилья по нормативам, установленным правительством Пермского края. Размер выплаты у всех разный. Все расселённые дома планируется ликвидировать, — пояснили КП-Пермь в администрации Александровского округа.

Посёлок расположен на берегу реки Яйва в 50 км от Березников. Ранее жители жаловались на проблемы с транспортным сообщением, особенно во время паводков, когда поселок оказывался отрезанным от внешнего мира.