Поселок Камень в Прикамье ликвидируют до конца 2025 года

— Все жители были переселены по программе для труднодоступных населённых пунктов. Теперь местные власти за свой счёт должны ликвидировать оставшиеся дома и направить документы для официального упразднения посёлка. Каждый бывший собственник получил компенсацию за квадратные метры своего жилья по нормативам, установленным правительством Пермского края. Размер выплаты у всех разный. Все расселённые дома планируется ликвидировать, — пояснили КП-Пермь в администрации Александровского округа.