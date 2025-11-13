В аграрной сфере Башкирии планируют удержать специалистов

Для привлечения новых кадров, особенно среди молодежи, министерство планирует выстраивать систему непрерывного образования: от школы до колледжа и аграрного вуза. К 2030 году в республике рассчитывают создать 400 специализированных агроклассов. Первые такие классы уже начали работу в текущем году в Буздякском и Нуримановском районах.