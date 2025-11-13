В аграрной сфере Башкирии планируют удержать специалистов

В Министерстве сельского хозяйства Башкирии сообщили о серьезной нехватке работников в аграрном секторе. Согласно данным ведомства, в этой сфере сейчас занято 45 тысяч человек, при этом остается открытыми 4 тысячи вакансий.
Для привлечения новых кадров, особенно среди молодежи, министерство планирует выстраивать систему непрерывного образования: от школы до колледжа и аграрного вуза. К 2030 году в республике рассчитывают создать 400 специализированных агроклассов. Первые такие классы уже начали работу в текущем году в Буздякском и Нуримановском районах.
Дополнительной мерой поддержки стало возмещение государством до 90% расходов сельхозпроизводителей на обучение сотрудников по ученическим договорам в техникумах и вузах по аграрным специальностям. Также компенсируется до 90% затрат на заработную плату и проживание студентов-практикантов.
Отдельной мерой поддержки для молодых специалистов аграрной отрасли стали подъемные выплаты в размере 750 тысяч рублей. В 2025 году такую финансовую помощь получили 70 начинающих аграриев.
