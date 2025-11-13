В Беларуси ОМОН задержал двоих иностранцев

В МВД привели подробности. В арендованном автомобиле задержанных было найдено 1700 расфасованных свертков с особо опасным психотропом. Общий вес составил более 3500 килограммов. Выяснилось, что по заданию куратора наркомагазина фигуранты собирались разложить «товар» по тайникам на территории всей Беларуси. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.