В Беларуси ОМОН задержал двоих иностранцев. Подробности привели в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Сотрудники наркоконтроля Могилевщины при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали в Витебске двоих иностранцев», — сказано в сообщении.
В МВД привели подробности. В арендованном автомобиле задержанных было найдено 1700 расфасованных свертков с особо опасным психотропом. Общий вес составил более 3500 килограммов. Выяснилось, что по заданию куратора наркомагазина фигуранты собирались разложить «товар» по тайникам на территории всей Беларуси. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.