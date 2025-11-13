Ричмонд
Глава СК России взял на контроль ситуацию с пермской сиротой

Женщине годами не выделяют жилье и отказывают во включении в очередь на него.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пермской сиротой, которой годами не предоставляют положенное по закону жильё. Женщину несвоевременно поставили на учёт нуждающихся, и теперь ей отказывают во включении в очередь на жильё, лишая возможности получить жилищный сертификат.

В пресс-службе СК сообщили, что исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Пермскому краю Валерий Сафонов должен представить доклад о результатах проверки. Ситуация взята на контроль в центральном аппарате ведомства.