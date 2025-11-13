Ричмонд
Жительница Воронежа украла у свекрови ювелирные изделия на 6,3 миллиона

Полицейские оперативно раскрыли кражу драгоценностей из дома воронежской пенсионерки.

Воронежская пенсионерка обнаружили пропажу из своего дома на улице Дурова ювелирных украшений на 6,3 миллиона рублей. 79-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что подозревает в краже свою неработающую 37-летнюю невестку. Та имела ключи от квартиры.

Полицейские задержали подозреваемую. Оказалось, что она проникла в квартиру свекрови, открыв дверь ключом, и похитила золотые ювелирные изделия. Украшения женщина сдала в ломбард, а полученные деньги потратила.

Причиненный материальный ущерб составил около 6 миллионов 370 тысяч рублей. На подозреваемую возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.