Жительница Воронежа украла у свекрови ювелирные изделия на 6,3 миллиона

Воронежская пенсионерка обнаружили пропажу из своего дома на улице Дурова ювелирных украшений на 6,3 миллиона рублей. 79-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что подозревает в краже свою неработающую 37-летнюю невестку. Та имела ключи от квартиры.
Полицейские задержали подозреваемую. Оказалось, что она проникла в квартиру свекрови, открыв дверь ключом, и похитила золотые ювелирные изделия. Украшения женщина сдала в ломбард, а полученные деньги потратила.
Причиненный материальный ущерб составил около 6 миллионов 370 тысяч рублей. На подозреваемую возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.