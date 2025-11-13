Жительница Воронежа украла у свекрови ювелирные изделия на 6,3 миллиона

Воронежская пенсионерка обнаружили пропажу из своего дома на улице Дурова ювелирных украшений на 6,3 миллиона рублей. 79-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что подозревает в краже свою неработающую 37-летнюю невестку. Та имела ключи от квартиры.