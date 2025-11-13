2 человека погибли при столкновении 7 машин в Костромской области

В Костромской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Авария произошла утром в четверг на 29-м километре федеральной трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», в районе деревни Володино Судиславского района.
Предварительно установлено, что ДТП началось с лобового столкновения грузового автомобиля Scania и автомобиля «Газель». В результате водитель и пассажир последней погибли, а эта авария спровоцировала столкновение еще пяти транспортных средств.
Как уточняет УМВД по Костромской области, причиной трагедии стало нарушение правил дорожного движения водителем фуры при сложных погодных условиях. Он выехал на другую полосу движения, что привело к удару о ехавший навстречу автомобиль.
Госпитализация потребовалась водителю автомобиля КамАЗ, который не смог уйти от столкновения. Мужчину 1961 года рождения доставили в больницу с травмами.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.