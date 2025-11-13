Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2 человека погибли при столкновении 7 машин в Костромской области

Массовое ДТП в Костромской области унесло жизни двух человек. Авария с участием семи машин началась после того, как водитель фуры выехал на встречную полосу, спровоцировав серию столкновений. Один пострадавший госпитализирован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Костромской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Авария произошла утром в четверг на 29-м километре федеральной трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», в районе деревни Володино Судиславского района.

Предварительно установлено, что ДТП началось с лобового столкновения грузового автомобиля Scania и автомобиля «Газель». В результате водитель и пассажир последней погибли, а эта авария спровоцировала столкновение еще пяти транспортных средств.

Как уточняет УМВД по Костромской области, причиной трагедии стало нарушение правил дорожного движения водителем фуры при сложных погодных условиях. Он выехал на другую полосу движения, что привело к удару о ехавший навстречу автомобиль.

Госпитализация потребовалась водителю автомобиля КамАЗ, который не смог уйти от столкновения. Мужчину 1961 года рождения доставили в больницу с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.