В Перми выявили 76 контактировавших с заболевшими гепатитом А школьниками

В школе № 42 Перми выявили случаи заболевания гепатитом А. Роспотребнадзор в сентябре-октябре зарегистрировал два завозных случая вирусного заболевания. Это дети из одной семьи, прибывшей из зарубежной поездки. При обращении за медицинской помощью их госпитализировали.