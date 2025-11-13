Ричмонд
В Перми выявили 76 контактировавших с заболевшими гепатитом А школьниками

Ситуация находится на контроле краевого Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 42 Перми выявили случаи заболевания гепатитом А. Роспотребнадзор в сентябре-октябре зарегистрировал два завозных случая вирусного заболевания. Это дети из одной семьи, прибывшей из зарубежной поездки. При обращении за медицинской помощью их госпитализировали.

Краевое ведомство определило круг контактировавших с заболевшими гепатитом А двух детей. После проведения противоэпидемических и профилактических в круг контактных лиц вошли 76 человек.

«Для контактирующих лиц организовали медицинское наблюдение. Все подлежащие вакцинации привиты по эпидемическим показаниям против вируса гепатита А. В школе провели заключительную и организовали текущую дезинфекцию», — сообщили «КП-Пермь» в Роспотребнадзоре.

По месту жительства и учебы новые случаи заболевания не зарегистрированы. Ситуация находится на контроле краевого управления Роспотребнадзора.

В Перми прокуратура взяла на контроль заболевание школьников гепатитом А.