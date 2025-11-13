Мужчина впал в кому после застолья: его жестоко избила молотком жительница Башкирии

В Башкирии Белебеевский межрайонный суд по ходатайству прокуратуры постановил арестовать 38-летнюю женщину, подозреваемую в тяжком преступлении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, на прошлой неделе, вечером 3 ноября, женщина распивала спиртное с двумя знакомыми мужчинами. В ходе застолья она поссорилась с одним из них. В разгар конфликта она множество раз ударила его молотком по голове.
Потерпевшего экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с тяжелейшими травмами, сейчас он находится в коме.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Женщина будет под стражей два месяца — до 12 января.
— Ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
