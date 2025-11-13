В Самарской области женщина-водитель врезалась в маршрутку на ул. Карла Маркса

В Центральном районе Тольятти пожилая женщина устроила аварию на ул. Карла Маркса. Легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— Днем в четверг, 13 ноября, 73-летняя женщина-водитель «Kia» проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршруткой «Citroën». В результате аварии пострадала пожилая автомобилистка и несовершеннолетний пассажир автобуса, — отметили в сообщении.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.