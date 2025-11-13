Ричмонд
Из Краснодарского края в Крым пытались ввезти 469 килограммов опасной говядины

Продукцию уничтожили.

Источник: пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора

Из Краснодарского края в Крым пытались ввезти 469 килограммов опасной говядины в четвертинах и субпродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

На дороге в Джанкое досмотрели грузовик. Машина перевозила 44 четвертины говядины общей массой 1,2 тонны, а также 100 килограммов субпродуктов. Продукцию везли из Краснодарского края.

«В ходе досмотра было обнаружено, что на 12 четвертинах говядины (400 кг) и 69 кг субпродуктов отсутствуют клейма, подтверждающее проведения ветеринарной санитарной экспертизы», — говорится в сообщении.

Такая продукция признается небезопасной. В итоге ее уничтожили под контролем ветеринарной службы Кубани.