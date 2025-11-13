СМИ: с начала перемирия Израиль уничтожил более 1500 зданий в Газе

В опубликованном в среду анализе основное внимание уделялось районам, находящимся под контролем Израиля, за так называемой желтой линией — границей, установленной в соответствии с соглашением о прекращении огня. Визуальные свидетельства показали, что за несколько недель целые кварталы были сровнены с землей, включая здания, которые ранее повреждены не были. Так, на снимках из Хан-Юниса и Рафаха видны стертые с лица земли сады, огороды и жилые строения, утверждает Arab News.
Разрушения, которые могли быть «преднамеренными», вызвали вопросы у юридических и региональных экспертов по поводу того, нарушает ли Израиль условия соглашения о прекращении огня. Оно было заключено при посредничестве США, Египта, Катара и Турции и прямо предусматривает приостановку «всех военных операций, включая воздушные и артиллерийские бомбардировки», напоминает AN.
Израиль, со своей стороны, утверждает, что его действия соответствуют соглашению. Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), она уничтожает «инфраструктуру террористов, включая туннели», как того требует соглашение.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что демилитаризация Газы является главной целью, и указал на формулировки мирного плана, которые допускают уничтожение инфраструктуры боевиков. Израильские источники пояснили, что операции за «желтой линией» не нарушают соглашения о прекращении огня, поскольку эти зоны остаются под контролем ЦАХАЛ.
