СМИ: с начала перемирия Израиль уничтожил более 1500 зданий в Газе

В опубликованном в среду анализе основное внимание уделялось районам, находящимся под контролем Израиля, за так называемой желтой линией — границей, установленной в соответствии с соглашением о прекращении огня. Визуальные свидетельства показали, что за несколько недель целые кварталы были сровнены с землей, включая здания, которые ранее повреждены не были. Так, на снимках из Хан-Юниса и Рафаха видны стертые с лица земли сады, огороды и жилые строения, утверждает Arab News.