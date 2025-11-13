Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: с начала перемирия Израиль уничтожил более 1500 зданий в Газе

Израиль разрушил более 1500 зданий в Газе с тех пор, как 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня с ХАМАС. Об этом свидетельствуют последние спутниковые снимки, пишет саудовская газета Arab News со ссылкой на анализ британской ВВС*.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В опубликованном в среду анализе основное внимание уделялось районам, находящимся под контролем Израиля, за так называемой желтой линией границей, установленной в соответствии с соглашением о прекращении огня. Визуальные свидетельства показали, что за несколько недель целые кварталы были сровнены с землей, включая здания, которые ранее повреждены не были. Так, на снимках из Хан-Юниса и Рафаха видны стертые с лица земли сады, огороды и жилые строения, утверждает Arab News.

В статье говорится, что число разрушенных зданий может быть больше, поскольку спутниковые снимки некоторых районов были недоступны.

Разрушения, которые могли быть «преднамеренными», вызвали вопросы у юридических и региональных экспертов по поводу того, нарушает ли Израиль условия соглашения о прекращении огня. Оно было заключено при посредничестве США, Египта, Катара и Турции и прямо предусматривает приостановку «всех военных операций, включая воздушные и артиллерийские бомбардировки», напоминает AN.

Израиль, со своей стороны, утверждает, что его действия соответствуют соглашению. Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), она уничтожает «инфраструктуру террористов, включая туннели», как того требует соглашение.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что демилитаризация Газы является главной целью, и указал на формулировки мирного плана, которые допускают уничтожение инфраструктуры боевиков. Израильские источники пояснили, что операции за «желтой линией» не нарушают соглашения о прекращении огня, поскольку эти зоны остаются под контролем ЦАХАЛ.

* Доступ к сайтам BBC на территории РФ ограничен

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше