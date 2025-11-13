Прокуроры запросили для убийц Яны Легкодимовой пожизненные сроки

АСТАНА, 13 ноя — Sputnik. Пожизненные сроки для убийц Яны Легкодимовой запросил прокурор на судебном процессе в Атырау.
Двое мужчин находятся на скамье подсудимых по обвинению в убийстве девушки в группе лиц по предварительному сговору — они после убийства сбросили тело и телефон в реку, сообщили в Генпрокуратуре.
Чтобы найти и установить личность Яны Легкодимовой, правоохранительным органам потребовалось 8 месяцев.
«Заранее запланированное преступление характеризуется исключительной общественной опасностью, совершено с применением насилия, сокрытием следов, хладнокровием и аморальностью поведения подсудимых после совершения убийства», — говорится в сообщении.
Прокуроры подчеркнули, что статья 39 Уголовного кодекса Казахстана требует применить наказание для восстановления социальной справедливости, для исправления осужденного и недопущения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами.
«Человек и жизнь человека являются высшими ценностями Республики Казахстан. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. В связи с этим, прокурор запросил назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.
Как убили Яну Легкодимову.
Следователи выяснили, что 18 октября 2024 года Яна вышла из дома на встречу со знакомым, к которому она села в машину — тогда ее в последний раз видели живой.
Тело Яны Легкодимовой обнаружили спустя восемь месяцев — 20 июня 2025 года — на берегу реки Урал.
Подсудимых обвиняют за убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а также по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору».