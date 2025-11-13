В Самаре отложено рассмотрение жалоб на приговор экс-главе минтранса

Как выяснили следователи ГСУ ГУ МВД Самарской области, в сентябре 2023 года глава регионального минтранса незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя в конкурсе лидировало ПАО «Дорисс» из Чувашии. Компания оспорила итоги торгов, они были отменены, и аукцион провели повторно. Контракт на сумму 1,2 млрд руб. получило ООО «Дорисс», но Иван Пивкин потребовал от руководителя этой организации Люции Сафиной привлечь «Амонд» в качестве субподрядчика. Изначально уголовное дело против чиновника расследовалось по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).